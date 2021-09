Les conseils pharma de Léa

Rhume qui n'en finit pas, de troubles digestifs et de bien d'autres maux qui empoisonnent votre quotidien ? Vous prenez des médicaments sans avoir testé d'alternatives naturelles ? Souvent méconnues de la médecine traditionnelle allopathique, celles-ci montrent pourtant une grande efficacité. Dans ce grand guide familial, Léa Wauquier, docteure en pharmacie et spécialiste en micronutrition vous aide à évaluer vos besoins et à faire le bon choix de remèdes, entièrement naturels, à la pointe de la recherche scientifiques. Avec 50 troubles et maladies répertoriés : DIGESTIFS RGO, gastro, HPI, constipation... IMMUNITAIRES rhume, rhinite, angines, allergies, herpès... NERVEUX stress, fatigue, insomnies, dépression... GYNECOLOGIQUES cystites, mycose, vaginose... HORMONAUX dysthyroïdies, SPM, SOPK, ménopause... VASCULAIRES insuffisance veineuse, hémorroïdes... DERMATOLOGIQUES acné, psoriasis, eczéma, dermatite, chute de cheveux... POUR CHAQUE TROUBLE : Leurs symptômes, causes associés et les solutions naturelles immédiates pour vous soulager : Hygiène de vie et Alimentation : les bonnes pratiques pour améliorer votre quotidienMicronutrition et Phytothérapie : la sélection des probiotiques, compléments, nutriments essentiels ; les posologies conseillées, les protocoles adaptés. Homéopathie et Huiles essentielles : tous les dosages par spécialité