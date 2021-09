Soupes d'automne. Livre 3

Mange ta soupe ! On se souvient tous de cette injonction parentale qui nous terrorisait à table. Aujourd'hui encore, le souvenir d'une telle phrase fait frémir les enfants que nous demeurons. Pourtant, nos parents avaient mille fois raison d'insister. Autrefois punition, la soupe est devenue, au ?l des ans, récréation. Chaudes, tièdes, froides ou glacées, elles sont indispensables à notre bonne forme et je dirais même plus, les soupes sont désormais, grâce au savoir-faire des cuisiniers, l'un des symboles de l'art de vivre à la française.