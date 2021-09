Promenade dans les bois

Un livre animé pour les bébés riche en couleurs, détails et poésie ! L'automne est arrivé dans la forêt : les écureuils ramassent et cachent des noisettes, le cerf brame et protège sa biche et son faon, les sangliers et les belettes sont de sortie, et le petit ourson court après les papillons ! Avant le grand sommeil d'hiver, les animaux ont beaucoup à faire ! Des animations magiques pour le bébé, pour favoriser la motricité, étape essentielle de son développement. Livre d'éveil dès 6 mois.