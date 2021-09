Star Wars - La Haute République Tome 3 : L'attaque des Hutts

Les Hutt attaquent ! Les Jedi de la Haute République doivent riposter. Vernestra Rwoh et son Padawan, Imri Cantaros, trouveront-ils un moyen de sauver ceux qui ont été infectés ? Quant à Keeve Trennis, elle apprend le terrible secret de Maître Sskeer. Pourra-t-elle lui faire confiance après ça ? Cette série évènement s'achève dans ce numéro et revient en octobre en format 100% Marvel. Les fans, qui avaient déjà fort appréciés de découvrir ce premier arc quelques semaines seulement après la publication américaine, seront ravis de pouvoir relire et d'ajouter à leur collection, cet album cartonné contenant l'intégralité de la série.