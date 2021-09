20th Century Boys Perfect Edition Tome 9

Devenu président du monde, Ami règne depuis la ville de Tokyo, désormais entourée d'un haut mur d'enceinte. La majorité de la population croit en lui, mais la résistance commence à s'organiser autour de la Reine des Glaces. Les Rebelles s'apprêtent à prendre les armes, laissant entrevoir une lueur d'espoir... Une série qui n'est plus à présenter ! Ce thriller passionnant s'est vu décerner le prix des éditions Kodansha, fait rarissime puisqu'il était publié par un autre éditeur. En France, le manga de Naoki Urasawa a reçu le prix du meilleur scénario Angoulême 2004 et a été couronné d'un Japan Expo Awards en 2008. Cette nouvelle édition bénéficie de pages couleur, d'une traduction revue, d'une fin inédite qui reprend la conclusion de l'adaptation en film de 20th Century Boys et d'un marque-page offert avec chaque tome.