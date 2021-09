Icônes de l'Art moderne. La collection Morozov

Le second volet de la grande manifestation "Icônes de l'art moderne" organisée par la Fondation Louis Vuitton réunit plus de 170 chefs-d'oeuvre inestimables de la collection d'art moderne français et russe des frères moscovites Mikhaïl et Ivan Morozov. Après celui de Sergueï Chtchoukine, la Fondation Louis Vuitton poursuit son exploration de l'univers culturel et intellectuel des collectionneurs mécènes russes, pionniers de l'art moderne. Présentée pour la première fois hors de Russie, la Collection Morozov rassemble des oeuvres iconiques de Manet, Rodin, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir, Sisley, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Denis, Maillol, Matisse, Marquet, Vlaminck, Derain et Picasso aux côtés d'artistes emblématiques de l'art russe au tournant du siècle tels que Répine, Vroubel, Korovine, Golovine, Sérov, Larionov, Gontcharova, Malévitch, Machkov, Kontchalovski, Outkine, Sarian ou Konenkov. La présentation inédite de ces artistes constitue une redécouverte exceptionnelle. Philanthropes des arts, les frères Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921) ont dominé la vie culturelle moscovite entre la fin du XIX ? et le début du XX ? siècle, au même titre que les Trétiakov, Mamontov, Riabouchinski et Chtchoukine. Leur soutien inconditionnel à l'art contemporain européen et russe contribuera largement à la reconnaissance internationale des peintres modernes français.