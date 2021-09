Kiff food. Chef Verrecchia

35 recettes succulentes + 1 ribambelle d'infos gourmandes ! Amoureux de la cuisine et passionné jouissif des bons produits et des recettes gourmandes, je vous invite à ma table ! Venez partager ma "kiff food" et cuisinez avec bonheur les indétrônables des plaisirs gustatifs : Hamburger, pâtes au Pesto, Grilled cheese, Churros chocolatés, Donuts... Invitez vos amis à déguster des plateaux de fromages merveilleux, des chefs-d'oeuvre de vins ou des cocktails qui vous feront voyager autour du monde ! J'ai choisi pour ce livre mes recettes gourmandes préférées et les produits que j'affectionne le plus. Vous passerez de la recette des Empanadas à mon amour pour la Pizza ; vous vous retrouverez ensuite sur la page dédiée à l'Huile d'olive avant de glisser goulûment vers la recette des Beignets fourrés. C'est un patchwork de recettes simples et délicieuses, que ce soit en kiff solitaire ou en totale tablée à refaire le monde. Les friands d'anecdotes sur la cuisine seront servis et repus. Des petits savoirs en tout genre et des infos utiles (voire inutiles, j'y ai mis un point d'honneur ! ). Sentez d'ici l'odeur de la Sauce tomate, du Mac and cheese et du Brownie et entrez dans ce livre comme on entre dans une cuisine, avec sourire et l'envie de tout croquer sur votre passage !