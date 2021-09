Par instants, le sol penche bizarrement. Carnets d'un traducteur

" Ah, vous traduisez des livres ? Vous faites comment ? Mot à mot ? " Traducteur : mode d'emploi. Dans ces carnets décalés et passionnants, le traducteur littéraire Nicolas Richard, capé et renommé, fait l'éloge de ce métier d'artisan, où chaque texte suscite son lot d'interrogations, d'émerveillements pour la langue - aussi bien anglaise que française - et la littérature. Il propose ainsi un florilège d'énigmes rencontrées au fil de sa carrière, riche d'échanges privilégiés (souvent cocasses ! ) avec nombre d'auteurs, et invite le lecteur à se questionner, à douter, à enquêter et à s'amuser avec lui. Are you ready ? Etes-vous prêt ?