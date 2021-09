Américanisation. Une histoire mondiale (XVIIIe-XXIe siècles)

Un terrain de basket-ball dans la jungle des Philippines ; une statue de la liberté à Taïpei ; des camions livrant du Coca-Cola dans les rues de Lahore ; un campus Rockefeller à l'université de Lyon ; un McDonald's à Alexandrie : autant de signes de la dimension planétaire de l'empreinte états-unienne. Nés au XVIIIe siècle, et ayant connu un développement extraordinairement rapide, les Etats-Unis sont sans doute le premier pays, dans l'histoire contemporaine, à avoir eu à la fois l'ambition et les moyens de rayonner à l'échelle de la planète et de la reconfigurer, tant sur le plan économique que politique ou culturel. Y sont-ils parvenus ? Du cinéma à l'exportation de la démocratie en passant par la consommation de masse ou la peinture abstraite, Ludovic Tournès offre la première analyse totale du processus d'américanisation. Examinant son évolution et ses transformations, mais aussi ses limites, aux Etats-Unis comme ailleurs, depuis plus de deux siècles, il renouvelle notre compréhension d'un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ludovic Tournès est professeur d'histoire à l'université de Genève. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels New Orleans Sur Seine. Histoire du jazz en France (Fayard, 1999), L'Argent de l'influence. Les fondations américaines et leurs réseaux européens (Autrement, 2010), ou encore Les Etats-Unis et la Société des Nations (1914-1946) : le système international face à l'émergence d'une superpuissance (Peter Lang, 2015).