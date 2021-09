Paris, palais de l'Elysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se terminer quand on révèle au nouveau chef d'Etat l'existence du cinquième rituel. Un secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère que nul n'a jamais percé. Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au coeur d'une obédience maçonnique fait ressortir l'étrange rituel. La légende devient réalité. Des profondeurs hantées de Moscou jusqu'à un château maudit : ce que la nuit des temps n'a pu effacer s'apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir affronter son destin.