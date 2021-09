Le prix de la vengeance. Six novellas

Eva Mc Nabb, opératrice d'appels d'urgence pour le 911 à La Nouvelle-Orléans, reçoit un appel relatant l'assassinat d'une policière et l'enlèvement de son coéquipier par les narcotrafiquants qui gangrènent la ville. Il s'agit de Danny, son propre fils, que l'on retrouve mort après des heures d'agonie. Brûlé, brisé, os après os. Dès lors, Eva n'a plus qu'une obsession et convoque son fils aîné, Jimmy, policier lui aussi : "Je veux que tu prennes ta haine à bras-le-corps. Je veux que tu venges ton frère." C'est sur ces notes tragiques que Don Winslow ouvre Le Prix de la vengeance. Des bas-fonds de La Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en passant par la côte californienne, on y croise petites frappes et trafiquants de haut vol, gentlemen cambrioleurs, flics obsessionnels, surfeurs de légende et fugitifs, autant d'âmes damnées qui évoluent dans l'envers du rêve américain... Avec ce recueil de six novellas, Don Winslow façonne un ouvrage unique et s'impose une fois de plus comme l'un des plus grands auteurs de sa génération.