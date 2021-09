Beaucoup de mes souvenirs d'enfance ressemblent à des rêves. Que comprenons-nous de notre propre existence ? Tout ne nous échappe-t-il pas depuis toujours ? Récit d'enfance, La Vie sans savoir est une invitation à plonger dans le sentiment du temps, de ce qu'on croyait éternel et qui a disparu - c'est l'imparfait d'une vie. Par-delà les accidents d'une histoire familiale tumultueuse, où la Flandre et l'Iran se rencontrent comme dans un rêve, Christophe Etemadzadeh retrace les souvenirs incertains, drôles ou douloureux de paysages et de visages disparus, d'amours et d'amitiés, de chagrins et de fautes. Orgueilleuse recherche et désir mélancolique de fixer ce qui n'est plus - ne fut peut-être jamais. La Vie sans savoir est un défi littéraire audacieux, peut-être impossible, assurément insensé. Mais quel talent !