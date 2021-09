Prévention Santé Environnement CAP. Edition 2020

La collection de référence en PSE est à jour de la réforme de 2019. Cette nouvelle édition est enrichie de 3 entraînements complets au CCF afin d'intégrer les modalités d'évaluation publiées au BO le 05/09/2019. - Des situations de départ attractives : texte, BD, infographie. Pour certains chapitres, une seconde situation d'entrée est proposée, notamment sous forme de vidéo - Un Mémo avec les notions essentielles sous forme de schémas, prolongé par un mémo rédigé et un mémo audio accessibles en ligne - Une méthodologie de résolution de problèmes : analyser la situation, mobiliser des connaissances, proposer des solutions - Des documents actualisés et des activités renouvelées - Une maquette claire et aérée, avec de nombreuses illustrations Le + de cette nouvelle édition : Trois exemples de sujet pour s'entraîner au CCF en fin d'ouvrage. Ce manuel est enrichi de ressources numériques foucherconnect ! Des pictogrammes indiquent au fil des pages des liens vers des vidéos, des enregistrements audio, des jeux sérieux et des flashcards en accès direct sur www. foucherconnect. fr.