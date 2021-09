Le trône de fer (A game of Thrones) Tome 12 : Un festin pour les corbeaux

Lady Brienne, dite la pucelle de Torth, poursuit la quête désespérée dont l'a chargée Jaime Lannister. Accompagnée du septon Meribal, de Podrick, son fidèle écuyer, et de Ser Hyle, elle arpente sans relâche le royaume à la recherche de Sansa Stark. Mais à défaut de la fille, c'est la mère, Catelyn, qu'elle trouvera... ou du moins ce qu'il en reste. Car Sansa, depuis le régicide auquel elle a été mêlée à son insu, se cache au Val d'Arryne, sous l'identité d'Alayne Stone, prétendue bâtarde de Lord Petyr Baelish, Littlefanger. Plus pour longtemps, cependant : ce dernier a concocté un plan qui, s'il fonctionne, devrait faire revenir la jeune fille sur le devant de la scène. Et pendant que tous ces Loups s'agitent, Cersei Lannister tente de maintenir en un seul morceau l'empire qu'a laissé Lord Tywin, son père. N'a-t-elle pas joué une fois de trop avec le feu en réarmant la Foi et ses ecclésiastiques pour le moins radicaux ? Un festin pour les corbeaux, douzième tome du Trône de Fer, clôt un chapitre important de la magistrale saga de George R.R. Martin.