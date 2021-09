Le trône de fer (A game of Thrones) Tome 10 : Le chaos

La maison Greyjoy tremble sur ses fondations depuis la mort on ne peut moins naturelle de son dirigeant, Balon, roi auto-proclamé des Iles de Fer. Les prétendants à sa succession sont nombreux, mais la parole du Dieu Noyé, relayée par la voix prophète Aeron Tifs-Trempes, s'est élevée sans équivoque : il faut tenir des Etats Généraux de la Royauté en présence de tous les vassaux. Cependant, tous gardent à l'esprit que les derniers Etats Généraux, quelque deux mille ans plus tôt, se sont terminés dans un bain de sang. Le sang, justement, la maison Lannister n'en a que trop senti l'odeur ces derniers temps. Alors que le nain Tyrion croupit au fond de son cachot pour le meurtre du jeune roi Joffrey qu'il n'a pas commis, on retrouve Tywin, la Main de ce dernier, assassiné dans sa propre chambre. Cersei, sa fille, désormais Régente, doit jouer finement si elle veut conserver son avance sur ses ennemis. Quant à Brienne, la Pucelle de Torth, elle arpente les routes à la recherche de Sansa Stark, pour le compte de la mère de cette dernière, Catelyn, grâce à qui Brienne a été disculpée du meurtre de l'homme qu'elle aimait, Lord Renly. Mais pas le temps de ruminer ces sombres pensées, car les grands chemins foisonnent de rencontres étranges...