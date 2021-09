Le trône de fer (A game of Thrones) Tome 8 : Les noces pourpres

A Reine Couronne, Bran et ses compagnons de route se sont réfugiés durant l'orage dans la tour du lac tandis que les sauvageons occupent l'auberge du village. L'intervention sanglante d'Eté permet à Jon de s'échapper à destination de Châteaunoir pour y donner l'alerte et, malgré la suspicion qu'il inspire, contribuer à en organiser la défense. Enlevée aux brigands par Sandor Clegane qui compte à son tour la rançonner à Vivesaigues, Arya finit par se retrouver au lieu même où est censée se célébrer, par le mariage d'Edmure Tally, la réconciliation de Robb et des Frey. Mais elle assiste au grand massacre, dit des " noces pourpres ", où périssent sa mère et son frère. Ces deux épisodes ne sont que quelques-unes des innombrables péripéties contenues dans ce volume et imaginées par George R.R. Martin. Car, plus inventif que jamais, l'écrivain poursuit une saga considérée comme un chef-d'œuvre du genre et acclamée dans le monde entier.