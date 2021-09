Le trône de fer (A game of Thrones) Tome 6 : Les brigands

A Winterfell, des hommes de toute condition, révoltés par les horreurs de la guerre civile, ont décidé de récuser les divers prétendants au trône pour ne se consacrer, les armes à la main, qu'à la défense des petites gens. On les appelle les Brigands. A Vivesaigues, que tente de gagner Arya pour retrouver sa mère, à Peyredragon, où Davos, réchappé par miracle d'un désastre guerrier, a décidé d'assassiner Mélisandre, ou bien à Port-Réal, où s'apprêtent les noces de Joffrey, règne le chaos. Les tentatives d'assassinat, les meurtres, les prises d'otage et les plus noires intrigues se succèdent en cascade. Qui l'emportera finalement ? Dans ce nouvel et fracassant ouvrage, George R. R. Martin poursuit sa foisonnante saga où entrent maintenant en scène des monstres terrifiants, esclaves de forces maléfiques qui n'ont qu'un but sur terre : éradiquer toute trace d'humanité.