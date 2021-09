Le trône de fer (A game of Thrones) Tome 5 : L'invincible forteresse

Bien que faits et signes ne cessent de confirmer la devise de Winterfell, " l'hiver vient ", le royaume des Sept Couronnes affecte toujours d'ignorer la fin de l'été pour se consacrer plus commodément à ses querelles, vindictes, ambitions. Pendant que Rob Stark poursuit ses campagnes sanglantes dans l'ouest, que Port-Réal vit dans la hantise du siège imminent, que la guerre se répand jusqu'à Winterfell grâce aux menées des Greyjoy, eux-mêmes divisés, s'amoncellent au-delà du Mur des forces obscures et malfaisantes. Mais, contrairement aux apparences, Bran, le jeune fils du défunt maître de Winterfell, n'est pas mort, pas plus que n'est anéantie l'indomptable forteresse, prête à renaître de ses cendres...