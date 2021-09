Coffret Mon bol santé au quotidien. Poke bowls et buddha bowls avec 1 bol et 2 baguettes

Le tout nouveau coffret Mon bol santé regroupe 24 recettes de buddha et de poké bowls dans un bol aux nouveau coloris ! Le bol santé est incontournable sur les réseaux sociaux c'est la grande tendance healthy food venue des Etats Unis : la recherche d'une nourriture saine et équilibrée. Le tout nouveau coffret Mon bol santé regroupe, 1 bol en céramique haute qualité dans un nouveau coloris, 1 paire de baguettes et un livre de 24 recettes (du petit déjeuner au diner) de buddha bowls et de poké bowls. Incontournable dans la presse et sur les réseaux sociaux, les buddha et poké bowls sont la grande tendance du healthy food qui à l'aide de céréales complètes, légumes, poisson, oléagineux, poulet grillé permettent de faire un repas complet sain et équilibré.