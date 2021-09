Mylène Farmer. De scène en scène

Tout au long de sa carrière, Mylène Farmer n'a jamais cessé de nous charmer, avec ses performances musicales. Les shows grandioses dont elle a le secret, où démesure et sophistication laissent la place à des échanges bouleversants avec le public, resteront à jamais gravés dans l'histoire de la scène française et internationale. A travers les témoignages de musiciens, choristes, chorégraphes, danseurs et proches collaborateurs de Mylène Farmer, se dessine ici le portrait d'une artiste mythique à l'univers si singulier.