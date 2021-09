Magic box, la boite 100% magie. Magic Box, ton livre de tours de magie avec 1 foulard, trois gobelets, 4 petites boules, 4 cartes truquées, 1 faux pouce, 1 jeu de cartes et 1 baguette magique

Un beau coffret ludique et pratique pour apprendre à faire de multiples tours de magie grâce à un petit manuel de 64 pages et des accessoires : un jeu de cartes, un faux pouce, un gobelet et des billes... Quelques exemples de tours : le poivre capricieux, les gobelets magiques, disparition d'un foulard rouge, deux cartes perdues et retrouvées. Un INDISPENSABLE coffret pour tous les futurs petits magiciens !