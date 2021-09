Road trip. Johnny Hallyday on the road

Pierre Billon, compositeur, musicien et surtout grand ami de Johnny Hallyday, a participé aux trois road-trips du chanteur sur les routes de l'Ouest américain. Il nous raconte ces heures passées à avaler des kilomètres au milieu de paysages grandioses, les soirées simples entre copains à manger des burgers dans les diners ou les roadhouses et les moments partagés autour de la musique, qui ne les quittait jamais. Harley Davidson, routes infinies et motels, c'est tout ce qu'il fallait à Johnny.