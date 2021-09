Calendrier Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat ! Avec 1 stylo et un bloc-notes, Edition 2020

52 semaines pour s'organiser sous le regard du (presque) meilleur ami de l'homme ! Sur chaque page du calendrier, retrouvez une photographie de chat et sa légende décalée rédigée par les auteurs de la page Facebook Tu peux pas comprendre t'es pas un chat ! Parcourez l'année de félin en félin et traversez les saison au fil de leurs bêtises. Vous trouverez dans ce coffret : - Un calendrier avec des photos amusantes et légendées de chats. - Un bloc-notes pour ne rien oublier tout au long de l'année. - Un stylo pour avoir toujours de quoi écrire sous la main. Pour profiter pleinement de votre calendrier, attachez les deux rubans et posez-le sur une table ou votre bureau.