Riverdale : The Maple Murders

A Riverdale, c'est l'effervescence. Une ancienne tradition de la ville est soudainement rétablie : la fête de Riverdale. Après avoir eu une longue histoire, cet événement semble n'avoir pourtant laissé aucune trace. Ce mystère n'échappe pas à Archie, Betty, Veronica et Jughead, et la découverte d'un cadavre dans un tonneau de sirop d'érable dès le premier soir des festivités confirme leurs soupçons. Ce n'est que le premier drame de la fête. Car lorsque le concours Erable Royal, ouvert à tous les adolescents de Riverdale, bat son plein, des "accidents" ne cessent de survenir. Même les membres du groupe d'amis sont frappés Quelqu'un essaie d'abolir la fête une fois pour toutes, mais qui ? Et, surtout, pourquoi ?