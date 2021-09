David Bowie. Rainbowman 1967-1980

Pendant près d'un quart de siècle, en tant que journaliste musical, Jérôme Soligny a écrit à propos de David Bowie et a régulièrement échangé avec lui. Au printemps 2016, quelques semaines après son décès, il s'est attelé à une tâche aussi originale que conséquente : raconter Bowie, le musicien, ses enregistrements et ses tournées, avec le concours de ceux qui ont participé à l'édification de son oeuvre. En comptant les vedettes du rock qui s'étaient déjà exprimées à son micro au sujet de cet artiste hors-norme - dont il a rassemblé ici les déclarations - c'est près de trois cents personnes (producteurs, instrumentistes, ingénieurs du son, mais aussi designers, photographes, ainsi que des musiciens qui l'ont influencé ou qu'il a influencés...) qui prennent la parole dans Rainbowman. Elles contribuent à brosser un portrait, non pas conforme à l'idée que, depuis des décennies, les médias et le public se font de David Bowie, mais fidèle de l'homme de mots et de musique, du mélomane passé à l'acte que, humblement, il a prétendu être jusqu'à la fin de sa vie.