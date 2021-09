Cuisiner avec Thermomix

Star de la cuisine, votre robot Thermomix® est le parfait allié du quotidien pour réaliser une cuisine créative, gourmande et conviviale. Laissez-vous guider sans stress, des entrées aux desserts, et partez à la découverte de 120 recettes inédites, faciles et variées, à réaliser pas à pas. Commencez en toute simplicité avec un coleslow quadricolore, réchauffez-vous avec un potage de carottes aux fanes, évadez-vous avec un couscous d'agneau aux petits pois, impressionnez avec un saumon en croûte de cresson, faites le plein de tonus avec un pain énergie aux graines, régalez les enfants avec des gaufres au jambon, mozzarella et pesto, surprenez avec des panna cotta after eight, et finissez en beauté avec une glace piña colada ! Avec de nombreux plus : Débutez avec les pages introductives, sous forme de mode d'emploi, pour bien comprendre toutes les fonctions de votre Thermomix® : il pèse, émince, mélange, mixe, pulvérise, fouette, pétrit, émulsionne, mijote, cuit à la vapeur... et fait d'excellentes glaces ! Feuilletez les pages thématiques "Top 10" pour vous inspirer et repérer vos recettes préférées ! Parcourez les pages de menus spécialement pensés pour vous, pour ne jamais être pris au dépourvu au fil des saisons et des occasions ! Retrouvez à la fin de chaque recette des astuces, variantes et conseils pour aller encore plus loin ! Recettes compatibles avec le Thermomix® TM5 et aussi avec le Thermomix® TM31.