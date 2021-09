Le Monde. Le seul guide qui couvre tous les pays du monde ! 2e édition

Le monde entier entre vos mains : le seul guide de voyage qui couvre tous les pays du monde ! Véritable bible du voyageur, cet ouvrage synthétise les connaissances et l'expertise de Lonely Planet en un guide exhaustif couvrant tous les pays du monde. 221 destinations, de A comme Afghanistan à Z comme Zimbabwe, des grands classiques (Australie, Brésil, Italie, Thaïlande) aux destinations hors des radars touristiques (Tchad, Tuvalu, Géorgie, etc.). Un ouvrage tout en couleurs illustré par 770 photos et 228 cartes. Pour chaque pays, de 3 à 12 incontournables sont présentés. Au total, l'ouvrage recense 1 600 incontournables à voir dans le monde. Egalement pour chaque destination, une carte, des photos, des encadrés sur la cuisine, des informations pratiques sur la meilleure période pour un voyage et sur les transports. Les pages introductives comprennent des descriptions d'itinéraire mythiques sur tous les continents et des suggestions de sites à voir absolument selon vos centres d'intérêt. Un ouvrage qui se lit comme une invitation au voyage.