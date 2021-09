Une leçon d'anglais par jour. Edition 2020

Cette éphéméride vous propose les bases grammaticales d'anglais indispensables et un ensemble de situations concrètes de la vie de tous les jours : pour sortir, voyager, se divertir, faire du sport, surfer sur la Toile ou consulter un médecin, découvrir les origines de Thanksgiving ... et apprendre à distinguer l'anglais de l'américain. Une leçon d'anglais par jour ! 366 jours d'exercices, de règles de grammaire et d'expressions familières. Les corrigés et le vocabulaire.