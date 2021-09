Le batch cooking facile !

Vous avez envie de recettes de saison gourmandes et faciles pour faire plaisir à toute votre tribu ? Ou vous souhaitez vous initier au batch cooking sans vous prendre la tête ? Suivez le guide ! Ces 160 recettes, testées et approuvées par les internautes du site Marmiton, rendent le batch cooking clair et accessible à tous ! Choisissez les plats de votre semaine parmi les 24 menus proposés et préparez vos ingrédients en 2h le week-end. Il ne vous restera plus qu'à les assembler en quelques minutes les soirs de semaine. Finies les soirées passées derrière les fourneaux ! Poke bowl printanier, patates douces farcies, wok de cabillaud, gratin d'aubergines... Mangez varié et équilibré tout au long de l'année !