Une info insolite par jour. Edition 2020

365 infos insolites, inutiles... mais parfaitement indispensables, pour que chaque jour vous apporte sa dose de " culture confiture ", celle que vous allez étaler tout au long de l'année pour épater et impressionner vos amis... Jour après jour découvrez un dessin humoristique qui illustre une histoire surprenante, incroyable et toujours amusante ! Cette éphéméride s'effeuille jour après jour. Détachez les fiches et conservez-les précieusement.