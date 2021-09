Une parole de sagesse par jour. Edition 2020

Comment bien vivre sa vie ? La sagesse est une notion étroitement liée à celle du bonheur. Sages bouddhistes, chinois, grecs, saints catholiques ou philosophes occidentaux, tous nous délivrent une parole de sagesse tout au long de l'année pour nous faire vivre un quotidien plus heureux et plus harmonieux. Cette éphéméride s'effeuille jour après jour. Détachez les fiches et conservez-les précieusement.