Cookeo, les meilleures recettes des utilisateurs !

Découvrez 50 entrées, plats et desserts réalisés par les utilisateurs du célèbre Cookeo et choisis par un jury à l'issu d'un grand concours organisé par Moulinez. Poulet au chorizo, risotto aux tomates séchées, verrines de pommes cubes... une chose est sûre, avec Cookeo votre créativité est sans limite ! Avec en + 25 recettes concoctées par Mimi Cuisine, la blogueuse ambassadrice de la marque et la pro des bons petits plats au Cookeo !