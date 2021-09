L'art subtil de s'en foutre

Un livre pour en finir avec la tyrannie de la pensée positive. Nous vivons dans la mauvaise conscience face aux succès de ceux qui paraissent heureux, efficaces, épanouis ; et, en cherchant à nous améliorer, nous nourrissons l'anxiété de ne pas y arriver. C'est cette spirale infernale que le blogger superstar Mark Manson cherche à briser. Il ne s'agit pas de se montrer indifférent à tout, mais d'être à l'aise avec le fait d'être différent, et de choisir les combats qui ont du sens pour nous - plutôt que de s'épuiser sur tous les fronts. Nous ne sommes pas parfaits, peu d'entre nous sont des génies : et alors ? Dans un style très direct et impactant, Mark Manson s'appuie à la fois sur des recherches scientifiques et des anecdotes personnelles bien senties pour renverser la table et guider le lecteur. Un best-seller du New York Times.