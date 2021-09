Nature secrète. Merveilles insolites du vivant

Après le succès de Terre secrète et de Lieux secrets, Patrick Baud vous emmène, avec le biologiste Pierre Kerner, à la découverte de cent curiosités naturelles surprenantes. Papillon de mer, ver luisant, chauve-souris blanche, champignon luminescent, loup à crinière, poisson-lune, eucalyptus arc-en-ciel... : embarquez pour un fabuleux voyage à la rencontre des espèces les plus insolites mais aussi les plus menacées de la planète. Vous pouvez plonger dans ce livre et le lire d'une seule traite, ou bien le déguster au gré de vos envies, pour découvrir les plus beaux secrets de la nature !