Le monde nouveau de Charlotte Perriand

"Il y a tout un monde nouveau qui nous intéresse au plus haut point, car enfin le Métier d'Architecture c'est travailler pour l'homme". Charlotte Perriand, lettre à Pierre Jeanneret, 1936) Quel est ce "monde nouveau" imaginé par l'architecte et designer Charlotte Perriand (1903-1999) ? Comment repense-t-elle notre rapport à la nature et à la place accordée à l'art dans la vie quotidienne ? Les réponses apportées par cette pionnière de la modernité nous paraissent aujourd'hui d'une étonnante actualité.