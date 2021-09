Mon premier Goldman

Faites découvrir aux tout-petits les chansons cultes de Goldman ! Avec les puces sonores, l'enfant découvre les classiques de la chanson française dans un moment de partage et d'émotion. Il s'amuse à chercher la puce et appuie dessus pour lancer la musique tout seul ! Dans ce livre : Quand la musique est bonne ; Je te donne ; Envole-moi ; Encore un matin ; On ira. Chaque chanson est accompagnée d'une illustration tendre et amusante pour développer la curiosité et l'imagination de l'enfant. Avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est adapté aux plus petits. Dès 1 an.