SOS Créatures fantastiques Tome 1 : Le secret des petits griffons

Logan découvre un soir un bébé griffon caché sous son lit. Cela le mène tout droit aux deux élèves les plus bizarres du collège. - Zoé, toujours stressée, et le beau Blue vivent à la Ménagerie, une réserve qui abrite licornes très snobs, phénix égocentrique et griffons incontrôlables... Logan croit rêver, mais il faut faire vite : s'ils ne retrouvent pas les autres griffons perdus, tout le monde découvrira l'existence de ce lieu ultrasecret. Qui a laissé s'échapper ces animaux légendaires ? Les gardiens de la Ménagerie ont-ils un ennemi ?