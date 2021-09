L'année du football. Edition 2019

Liverpool qui remporte la Ligue des champions un an après avoir échoué en finale, l'Ajax qui fait vibrer l'Europe, les Américaines qui s'offrent un quatrième sacre mondial, l'Algérie qui ramasse sa deuxième CAN 29 ans après la première, le Brésil qui triomphe en Copa América, tandis que le Portugal soulève la première Ligue des nations, Chelsea qui s'adjuge la Ligue Europa, le PSG qui est sacré champion de France, mais qui s'incline en finale de Coupe de France contre Rennes, l'OL qui continue de rouler sur le foot féminin, Messi, Ronaldo et Mbappé qui battent (encore) des records... La saison 2018-2019 a été riche en émotions, en remontadas, en épopées et en buts mémorables. Avec des vainqueurs surprise, des héros inattendus, mais aussi des favoris qui assument leur statut. Retour en images et en analyses sur une très belle année de football.