Thaïlande. Edition 2020. Avec 1 Plan détachable

Dans cette nouvelle édition du Routard Thaïlande, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés. Information voyageur importante : Les cigarettes électroniques ne sont pas autorisées en Thaïlande (modification du chapitre Tabac - Cigarettes électroniques p. 86 de votre Guide du Routard Thaïlande 2020) Abandonnez votre matériel avant de passer la douane, sous peine de confiscation, voire de prison. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.