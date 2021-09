Le Sorceleur Tome 8 : La Saison des orages

Geralt de Riv, le Sorceleur, ne peut plus mener sa mission à bien. On lui a dérobé ses armes légendaires, l'empêchant d'exercer ses talents de tueur dans un monde qui a pourtant plus que jamais besoin de ses services. Alors qu'on lui demande d'assurer la sécurité du souverain pour ses noces, Geralt se trouve pris au coeur d'une intrigue politique qui le dépasse. Un complot dangereux que le Sorceleur va devoir déjouer sans s'attirer l'ire des puissants, tout en cherchant à mettre la main sur son voleur et, surtout, ses précieuses épées...