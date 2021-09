Coffret mes accompagnements 100% faits maison. Avec 4 bols en céramique

Suivez le rythme des saisons grâce au coffret " Mes accompagnements " et mettez en valeur vos recettes de soupes, purées, gratins et salades ! Ce coffret comprend 4 très beaux bols graphiques bleus en céramique de haute qualité, au design contemporain et résolument élégant, et un livre de 20 savoureuses recettes ! Le coffret " Mes Accompagnements 100% maison " vous permettra de réaliser parmi les 20 recettes du livre, des plats de saison pour accompagner vos plats quotidiens, que ce soit de la soupe, de la purée, des crumbles ou des salades, à présenter dans les 4 magnifiques bols bleus en céramique de haute qualité. Aucun doute, vos repas seront plus délicieux et élégants que jamais ! De plus, pour un gain de temps et d'organisation, ces bols peuvent passer au four traditionnel ou au four à micro-ondes !