Five Feet Apart

Stella Grant a dix-sept ans, et elle a passé une bonne partie de sa vie à l'hôpital. Atteinte de mucoviscidose, elle maîtrise scrupuleusement sa situation, enchaînant les to-do list, suivant ses traitements et les recommandations des médecins à la lettre. Alors qu'elle attend une greffe de poumons, elle retourne à l'hôpital pour quelques semaines. Alors qu'elle suit sa routine quotidienne, elle rencontre un nouveau patient, Will, atteint par la même maladie qu'elle. Malheureusement, le jeune homme souffre également d'une bactérie fatale qui lui interdit toute chance d'obtenir une greffe de poumons. Si Stella l'attrape, elle peut dire adieu à la greffe. Les deux adolescents ont donc l'interdiction absolue de s'approcher à moins de deux mètres. Malgré cette obligation, Will et Stella se rapprochent peu à peu et tombent amoureux. Ils doivent alors user de stratagèmes pour semer les infirmières et passer du temps ensemble. Très vite, cette distance entre eux ne rime plus avec sécurité, mais avec punition. Adapté en film sous le titre A deux mètres de toi. A partir de 13 ans