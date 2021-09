Coffret My little hot dog. Tisanes apaisantes, avec une bouillotte chauffante

Doux et moelleux, ce petit chien chauffant vous invite à la détente et au bien-être tout en dégustant une tisane apaisante ! Retirez le coussin de la housse (1), placez-le quelques secondes au micro-ondes (2), replacez le coussin dans la housse (3) et bénéficiez de sa douce chaleur pour un moment cocooning. Le bonheur !