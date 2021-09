Action ou vérité

Plus de 250 défis et questions pour repousser vos limites et celles de vos amis ! Amitié, amour, sexualité, mais aussi argent, travail, savoir-vivre... Tous les aspects de votre vie y passeront pour une soirée sans aucun tabou ! Oserez-vous ? Exemples : As-tu déjà menti sur le montant d'un cadeau dont tu devais partager le coût avec quelqu'un ? As-tu déjà fantasmé sur un/une collègue de travail ? As-tu déjà intentionnellement ouvert, pour le lire, puis refermé un courrier qui ne t'était pas destiné ? Efface 20 contacts de ton répertoire téléphonique. Compose un numéro de téléphone au hasard pour déclarer ta flamme à la personne qui répond (quel que soit son sexe) ! Echange tes sous-vêtements avec le prochain à choisir ACTION.