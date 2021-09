L'album de la Comtesse. 30 ans de contrepèteries politiques parues dans Le Canard enchaîné

Revivez 30 ans d'Histoire à travers les contrepèteries malicieuses de la Comtesse du Canard enchaîné ! Des années Tonton aux années jupitériennes, en passant par des chroniques pinçantes de Chichi, Sarko et Flamby, la rubrique culte du Volatile jette un regard canaille sur l'actualité politique, les déboires de nos élus et autres people. Amusez-vous à débusquer les quelque 4 000 contrepèteries qui ont fait le succès de la Comtesse ! Mars 1988 : Marianne ne tolérera pas qu'un enfant de Pétain l'abuse. Avril 1997 : Le pape rêve de l'abbesse qui comblerait ses foules. Novembre 2018 : Macron, beau et fascinant, est pour les liesses à fond et tente des consensus.