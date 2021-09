100 villages à couper le souffle

ETONNER, SURPRENDRE, EMERVEILLER... Tels sont les mots-clés de ce livre qui vous invite une nouvelle fois au voyage grâce à une sélection de 100 villages plus incroyables, insolites et vertigineux les uns que les autres ! Les sites merveilleux du Mont-Saint-Michel ou du Lubéron, les cités lacustres de Chine et de Thaïlande, les splendides villages italiens accrochés à la falaise, les chefs-d'oeuvre architecturaux du Maroc, les paysages magiques de Scandinavie ou d'Indonésie, les constructions troglodytiques de Cappadoce, embarquez pour un tour du monde éblouissant à la découverte de petits havres d'harmonie devenus rares, témoignages des différentes manières qu'ont les hommes d'habiter la planète. Laissez-vous conter l'histoire de ces villages à couper le souffle qui vous entraîneront dans des ruelles parfois ignorées qui ne demandent qu'à être explorées !