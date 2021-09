Les foufous du sport. Les 100 sports les plus insolites

Se faire tracter dans la boue par des boeufs ? Pratiquer les échecs et la boxe en même temps ? Se battre avec ses doigts de pied ? Courir après un fromage ? Lancer des menhirs ? L'homme a une imagination débordante lorsqu'il s'agit d'inventer des sports. Voici 100 sports parmi les plus déjantés au monde ! Qu'ils soient pour les rusés, les costauds, les agiles ou les fous, chacun de ces sports (oui, ce sont bien des sports et on vous explique pourquoi) a une histoire qui allie savoir, créativité, ingéniosité (et, bien souvent, alcoolisme).