365 jours avec Swan & Néo

Swan (8 ans) et Néo (14 ans) sont 2 frères incontournables et très actifs sur Youtube ! Depuis 2015, ils réalisent de nombreuses vidéos, accompagnés de leur maman Sophie. Le principe ? S'amuser ! Comment ? Avec des challenges, des swaps (= échanges de cadeaux entre Swan et Néo), des activités manuelles décalées, des pranks (= farces), des videos gaming où on les voit jouer... Vos enfants les adorent sûrement déjà (si, si, demandez leur pour voir) ! Dans ce calendrier inédit, retrouvez l'univers fun de Swan et Néo avec, chaque jour, un défi à réaliser, une activité à faire entre amis ou en famille, un quiz, une blague ou une info insolite ! Des tonnes de quiz, de blagues, d'infos insolites ou inédites et de challenges à relever t'attendent dans ce calendrier. De quoi t'amuser pendant les 365 prochains jours !