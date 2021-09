Dans les assiettes servies au sein du restaurant londonien de Yotam Ottolenghi, NOPI, les feuilles de bananier rencontrent les graines de grenade, l'anis étoilé se marie avec le sumac et le miso s'associe à la mélasse. Retrouvez toutes ces saveurs dans ce receuil de 120 nouvelles recettes élaborées pour le restaurant et adaptées pour pouvoir être réalisées par tous. Après le succès de Simple et de Jérusalem, Ottolenghi entreprend un nouveau voyage qui le conduit du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient. Accompagné de Ramael Scully, le chef du restaurant, qui apporte sa touche personnelle à de nombreux plats, il vous fait partager sa cuisine généreuse et inspirante. Une aventure fabuleuse, pleine de saveurs audacieuses et de surprises étonnantes.