Treks autour du monde. Les plus beaux sentiers de la planète

Découvrir le monde, s'émouvoir devant ses merveilles, rencontrer ses peuples et ses cultures et finir par se trouver soi-même... Les raisons de partir à pied sur les sentiers du globe ne manquent pas. Seule, parfois, l'inspiration fait défaut. De la randonnée à la journée au trek de plusieurs mois, de la promenade historique à l'aventure en montagne, nos auteurs font le récit de cinquante de leurs plus beaux périples et suggèrent 150 idées supplémentaires. Il ne reste qu'à leur emboîter le pas !